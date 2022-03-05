نيوكاسل يواصل صحوته.. وكوتينيو يقود أستون فيلا لفوز كبير

سجل فيليب كوتينيو هدفا وصنع آخر ليقود أستون فيلا إلى فوز ساحق 4-صفر على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت فيما واصل نيوكاسل صحوته بفوز صعب على برايتون أند هوف ألبيون 2 - 1.

وكان فيلا متفوقا تماما على ساوثامبتون في الشوط الأول، وكان بوسعه تسجيل أكثر من هدفين في الفترة الافتتاحية، لكن هدفا من أولي واتكنز بالإضافة إلى هدف آخر بعد لعبة جماعية سلسة قبل الاستراحة وضعا أصحاب الأرض في المقدمة.

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ولم يتوقف فيلا في الشوط الثاني وتألق كوتينيو، الذي صنع الهدف الثاني لدوغلاس لويز، وأظهر مهارة رائعة قبل أن يهز الشباك ليحسم المباراة عمليا بعد سبع دقائق من استئناف اللعب. واختتم داني إينغز الرباعية بباطن قدمه بعد دقيقتين لاحقتين، ليهدأ إيقاع فيلا في الوقت المتبقي من المباراة.

وبعد ثاني انتصار على التوالي تقدم فيلا إلى المركز 11 بفارق نقطتين خلف ساوثامبتون صاحب المركز التاسع عقب تعرض فريق المدرب رالف هازنهوتل لهزيمته الأولى في ثماني مباريات بجميع المسابقات.

وصمد نيوكاسل يونايتد أمام موجات من الهجوم ليهزم برايتون أند هوف ألبيون 2-1 بفضل هدفي رايان فريزر وفابيان شار ويحقق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات بالدوري ويبتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسجل إيفان توني ثلاثية ليمنح برنتفورد الفوز 3-1 على مضيفه نوريتش سيتي الذي تلقت آماله في تجنب الهبوط ضربة قوية.

وصنع ويلفريد زاها الهدف الأول ثم هز الشباك من ركلة جزاء في انتصار مستحق لكريستال بالاس 2-صفر خارج ملعبه على ولفرهامبتون واندرارز.