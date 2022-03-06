أرسنال يتمسك بمقاعد "الأبطال" بفوز صعب على واتفورد

واصل أرسنال انطلاقته الجيدة في الموسم الحالي وانتزع الفريق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 2 على مضيفه واتفورد يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي يلتقي مانشستر سيتي المتصدر في مباراة أخرى بنفس المرحلة. وضاعف أرسنال محنة واتفورد الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا في الدقيقتين الخامسة و30 مقابل هدف سجله خوان هيرنانديز في الدقيقة 11. وفي الشوط الثاني، عزز أرسنال انتصاره بهدف آخر سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 52 فيما سجل موسى سيسوكو الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 87. وجاءت بداية المباراة في غاية الإثارة حيث سجل لوران بيريس هدفا لواتفورد بعد 13 ثانية فقط من بداية اللقاء ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ الدقيقة الأولى في اللقاء ، وسجل مارتن أوديجارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الخامسة. وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى أوديجارد داخل منطقة الجزاء ليسددها بيسراه وتمر الكرة بين أقدام المدافعين لتستقر في المرمى على يمين الحارس بن فوستر.

ولكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد حيث جاء الرد من واتفورد سريعا بهدف التعادل الذي سجله خوان هيرنانديز في الدقيقة 11. وجاء الهدف اثر هجمة سريعة تلاعب فيها لاعبو واتفورد بدفاع أرسنال في الناحية اليمنى ثم مرر كيكو فيمينيا الكرة عرضية وقابلها هيرنانديز بتسديدة خلفية مزدوجة من وسط منطقة الجزاء لتستقر الكرة في المرمى على يسار الحارس آرون رامسديل.

وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية مع تفوق نسبي لأرسنال ، وسدد توماس بارتي كرة مباغتة من قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 18 لكنها مرت بجوار قائم مرمى واتفورد. وشن واتفورد هجمة سريعة في الدقيقة 25 أنهاها عمران لوزا بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس ببراعة.

وجاء الرد قاسيا من أرسنال حيث سجل بوكايو ساكا هدف التقدم للمدفعجية في الدقيقة 30 اثر هجمة للفريق فشل دفاع واتفورد في إيقافها حيث ضغط ساكا على الدفاع واستخلص الكرة وتبادلها مع زميله ألكسندر لاكازيت الذي مررها إليها بعقب القدم ليسددها ساكا في المرمى.

وفشل أرسنال في ترجمة الفرص التي سنحت له في الربع ساعة الأخير من هذا الشوط لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق 2 - 1. واستأنف أرسنال ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وترجم تفوقه إلى هدف ثالث بتوقيع غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 52 اثر تمريرة أخرى من لاكازيت. ورغم التفوق الواضح لأرسنال في المباراة ، شكلت مرتدات واتفورد السريعة إزعاجا شديدا لدفاع الضيوف، وأهدر الفريق فرصة ذهبية لتسجيل هدف في الدقيقة 72. وسقط لاكازيت داخل منطقة جزاء واتفورد في الدقيقة 74 مطالبا بضربة جزاء ولكم الحكم أشار باستمرار اللعب.

واستغل سيسوكو هجمة سريعة لواتفورد في الدقيقة 87 وتمريرة طولية من خوان هيرنانديز وسجل الهدف الثاني للفريق بعدما سيطر على الكرة وهيأها لنفسه مجتازا مدافع أرسنال قبل تسديد الكرة في المرمى لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 3 - 2.