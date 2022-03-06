نيوكاسل.. 8 مباريات دون هزيمة واقتراب من البقاء

واصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نتائجه الإيجابية منذ مطلع العام الحالي بعد وصوله إلى الفوز الخامس في 8 مباريات ليقترب من ضمان البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

ومنذ مطلع الموسم الحالي في أغسطس الماضي عانى نيوكاسل من البقاء في مراكز المؤخرة مع المدرب السابق ستيف بروس إذ لم يستطع النادي الإنجليزي الابتعاد عن المركزين 19 و20 بين الأندية منذ أكتوبر 2021 حتى فبراير الماضي.

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وأعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي التعاقد مع إيدي هاو مدرباً للفريق الأول أملا في إبقاء النادي ضمن مصاف أندية الدوري الممتاز.

وبعد عدة تعثرات في مبارياته الأولى وبعد سوق انتقالات شتوية انتهى بالتعاقد مع 5 لاعبين وهم الإنجليزيين كيران تريبيير ودان بيرن والنيوزلندي كريس وود والبرازيلي برونو غيمارايش والأسكتلندي مات تارغت، استطاع الفريق المقلم باللونين الأبيض والأسود من السير بخطى ثابتة وتحقيق خمس انتصارات في جولاته الـ8 الأخيرة لتكون آخر خسارة دورية له في ديسمبر الماضي.

ورغم تعرض الفريق لضربات في الفترة الماضية بإصابة عدد من اللاعبين المؤثرين مثل الإنجليزي كالم ويلسون هداف الفريق بعد إصابته على مستوى الساق العام الماضي، وكيران تريبيير بكسر في القدم، والفرنسي آلان سان ماكسيمان كدمة أبعدته 3 مباريات قبل مواجهة برايتون، إلا أن هاو حافظ على نتائج الفريق الإيجابية إذ يقع نيوكاسل في المركز الرابع عشر بعد فوزه على برايتون اند هوف ألبيون يوم السبت بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

وشهدت نتائج نيوكاسل في مبارياته الماضية منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي صفر - 4، تعادلا مع مانشستر يونايتد وواتفورد ووست هام فيما انتصر على ليدز وإيفرتون وأستون فيلا وبرينتفورد وبرايتون.

وكانت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلنت امتلاك نادي نيوكاسل في أكتوبر 2021 خلفا للمالك السابق البريطاني مايك اشلي.