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إنزاغي: هدف مبكر سيكون حاسماً لآمال إنتر

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مواجهة الذهاب بين الفريقين

إنزاغي: هدف مبكر سيكون حاسماً لآمال إنتر

ليفربول - رويترز

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قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إن فريقه يجب أن يسجل مبكرا لو أراد الحفاظ على آماله بعبور ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وانتصر ليفربول 2-صفر في الذهاب في ميلان رغم البداية القوية لإنتر الذي بلغ أدوار خروج المغلوب بالمسابقة لأول مرة في عقد من الزمن.

وأبلغ إنزاغي مؤتمرا صحفيا "من المهم والضروري أن نسجل في الشوط الأول. مباراة الغد ستكون صعبة، لكننا متحفزون للغاية. إنتر لم يبلغ هذه الأدوار بالبطولة منذ سنوات عديدة وكنا ندرك أننا سنواجه فريقا قويا بعد احتلالنا المركز الثاني في المجموعة. قمنا بعمل جيد في مباراة الذهاب وسنكرر ذلك في الغد".

وصام إنتر عن التسجيل في أربع مباريات متتالية بما في ذلك مواجهة ليفربول لكن وضع حدا لغيابه عن الأهداف بشكل رائع عندما سحق بطل إيطاليا منافسه سالرنيتانا متذيل الترتيب 5-صفر يوم الجمعة بفضل ثلاثية لاوتارو مارتينيز وثنائية إيدن جيكو.

ووصف إنزاغي ليفربول بأنه واحد من أفضل ثلاثة فرق في العالم واعتزف أن المباراة ستكون أصعب من المواجهة في سان سيرو، لكنه طالب فريقه بالتعامل مع الأمر كفرصة للتطور.

وقال المدرب الإيطالي "سنواجه أقوى فريق في أوروبا بجانب بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. ستكون أجواء صعبة وأكثر صعوبة من المواجهة في سان سيرو. لكن مثل هذه المباريات تساعد على نضج الجميع".

وأكد إنزاجغ أن إيفان بريشيتش سيكون جاهزا للمباراة بعد غيابه أسبوعين وأن الغائب الوحيد هو نيكولو باريلا للإيقاف.

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