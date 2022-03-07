باريس يعول على مبابي لإقصاء ريال مدريد

حصل كيليان مبابي على راحة كافية قبل أن يلتقي فريقه الحالي باريس سان جيرمان، مع مضيفه ريال مدريد، الذي من المحتمل أن يلعب له مستقبلا يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف الريال في الصيف المقبل، هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود سان جيرمان للفوز على الريال 1 - صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت الشهر الماضي.

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وغاب مبابي عن المباراة التي خسرها فريقه في الدوري الفرنسي أمام نيس صفر - 1 بسبب الإيقاف وبالتالي سيكون متشوقا للعب أمام الريال.

ويملك الريال، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بدوري الأبطال، ثقة كبيرة في عبور عقبة سان جيرما وقلب تأخره في مباراة الذهاب، خاصة بعد الفوز على ريال سوسيداد 4 - 1 في الدوري الإسباني.

وعلى الأقل سيحتاج الريال لهدف واحد، ويجب عليه أن يحاول الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجوم فريق سان جيرمان، على الرغم من إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين مما يعني احتمالية خوض وقت إضافي إذا تقدم الريال 2 - 1 أو بأي نتيجة بفارق هدف.

في الوقت نفسه سيأمل بايرن ميونخ، الفائز باللقب ست مرات، أن يحسم مباراته مع سالزبورج النمساوي في الوقت الأصلي عندما يلتقيان غدا الثلاثاء، ولكن يتعين على الفريق أن يكون سعيدا بتحقيق التعادل 1 - 1 في النمسا خاصة وأن الفريق ابتعد عن مستواه المعهود مؤخرا.

وعلى ما يبدو فإن المباراتين المتبقيتين تم حسمهما للفريقين الإنجليزيين مانشستر سيتي وليفربول.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، وصيف العام الماضي، سبورتينغ لشبونة يوم الأربعاء، علما بأنه فاز في مباراة الذهاب 5 - صفر، فيما يواجه فريق ليفربول، الفائز باللقب ست مرات، ضيفه إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، علما بأنه فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

في الوقت نفسه، يصر معسكر باريس سان جيرمان أن الخسارة أمام نيس لن تكون مؤثرة عندما يسافر الفريق إلى مدريد حيث يريد الفريق مواصلة مساعيه نحو التتويج بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان :" بالطبع ستكون مباراة مختلفة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا مقارنة المباريات". وقال تيلو كيرير مدافع الفريق إن فريقه "سيحتفظ بأسلوب إيجابي للريال".

وسيأمل الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يقوم بعمل أفضل مما قام به في مباراة الذهاب، عندما فشل في التسجيل من ركلة جزاء أمام الريال، الذي سيدخل المباراة بثقة كبيرة رغم غياب كاسيميرو ووجود قلق من عدم جاهزية فيدريكو فالفيدري وتوني كروس.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب الريال عقب الفوز على ريال سوسيداد :" إذا لعبنا بنفس الشكل سيكون لدينا فرصة أفضل للخروج بشيء ما في مباراة الأربعاء".

وأكد :" كل مشجعي الريال سيكون لديهم اعتقاد أن بإمكاننا تغيير النتيجة يوم الأربعاء بعد هذه المباراة. مساعدتهم ستكون مهمة للغاية يوم الأربعاء".

في المقابل، يريد بايرن الوصول لدور الثمانية للمرة العشرين في تاريخه، لتعزيز رقمه القياسي في البطولة، ولكن لفعل هذا سيحتاج الفريق للقيام بعمل أفضل مما قام به الفريق في مباراته الأخيرة أمام باير ليفركوزن التي انتهت بالتعادل 1 - 1 وتحسين الأداء خاصة في الشق الدفاعي أمام سالزبورغ. وقال نيكلاس شوله مدافع بايرن :" إنها مباراة مهمة للغاية ويجب أن نفوز بها".