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بهدف جيرو.. ميلان يهزم نابولي ويتصدر

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الهدف الوحيد

بهدف جيرو.. ميلان يهزم نابولي ويتصدر

روما - د ب أ

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اعتلى فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه نابولي 1 - صفر خلال المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49. ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، وأمام نابولي، الذي توقف رصيده عند 58 نقطة في المركز الثالث.

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