شيفتشينكو: أطلب من إيطاليا أن "تفتح قلبها" لأوكرانيا

طلب الدولي الأوكراني السابق أندري شيفتشينكو من إيطاليا أن تفتح قلبها لوطنه في مقابلة عاطفية بثت يوم الأحد في أحد أهم البرامج المتلفزة في البلاد.

وفي حديثه إلى "كي تيمبو كي فا" على محطة راي الإيطالية العامة، كبح شيفتشينكو دموعه وهو يصف الوضع الذي تواجهه عائلته بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

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قال لاعب ميلان السابق "أمي وأختي وأقاربي ما زالوا في أوكرانيا، أتحدث إليهم كل يوم. لقد اختاروا البقاء".

وتابع "لا أستطيع أن أنظر إلى ما يحدث لبلدي من دون أن أبكي. إنهم يخبرونني حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، والمدن التي قصفت، وقتل الأطفال وكبار السن".

يعتبر شيفتشينكو بطلاً لجماهير ميلان بعد أن سجل أكثر من 170 هدفًا مع الروسونيري، وفاز معه بلقب الدوري مرة واحدة ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2003.

حل ابن الـ45 عامًا ضيفًا من أجل الترويج لمبادرة لجمع الأموال بقيادة الصليب الأحمر الإيطالي كجزء من الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة في أوكرانيا.

وتابع "عندما وصلت إلى إيطاليا، فتحت البلاد قلبها لي. لقد جعلتموني أشعر وكأنني واحد منكم، وأشعر أنه بيتي الثاني".

وأردف "الآن أطلب منكم أن تفتحوا قلوبكم لشعبي، نحن بحاجة لمساعدتكم... إمنحوهم الشعور الذي منحتموني إياه".