أنشيلوتي: لا نحتاج للكثير من الأهداف أمام باريس

أقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن فريقه تأذى من أسوأ أداء له هذا الموسم خلال الخسارة 1-صفر من باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسيسعى للعب بذكاء في لقاء الإياب يوم الأربعاء.



واستقبل متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني هدفا في الوقت بدل الضائع من كيليان مبابي في المواجهة الأولى لكنه ليس بغريب عن المستويات الرائعة في دوري الأبطال إذ حقق اللقب 13 مرة وهو رقم قياسي.



وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء: فريقنا يتحلى بالفخر الشديد خاصة في دوري الأبطال والأداء ألحق بنا الأذى لأنه كان سيئا لذا سنلعب من أجل الكبرياء. شاهدنا أفضل نسخة من سان جيرمان في باريس وأتمنى رؤية أفضل نسخة من ريال مدريد الأربعاء.



ويدخل فريق أنشيلوتي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه 4-1 على ريال سوسييداد يوم السبت بعد أن حول تأخره بهدف مبكر ليعزز صدارته للدوري المحلي.



وأضاف المدرب الإيطالي: فريقنا هادئ ومتحفز. العامل الذهني محوري في لحظة كهذه واذا لعبنا بنفس شراسة يوم السبت ستكون أمامنا فرصة قوية للتأهل. يجب أن نلعب بذكاء وسندخل المواجهة بهدف الفوز ولا نحتاج لتسجيل الكثير من الأهداف. لا بد من التكاتف ودعم الجمهور سيمنحنا طاقة كبيرة.



وتحوم شكوك حول مشاركة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، المرشح للانتقال لريال مدريد الصيف القادم، في مباراة الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في مران يوم الاثنين لكن أنشيلوتي قال إن غيابه المحتمل لن يؤثر في استعدادات ريال.



وواصل: سنستعد للمباراة بتوقع مشاركة مبابي ولن تكون مفاجأة لي اذا نال مبابي تحية هائلة من جمهورنا فهو يستقبل دائما اللاعبين العظماء بشكل رائع، لكن جمهورنا يريد الفوز وهذا أكثر ما ننشغل به.

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