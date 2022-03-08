الاتحاد الروسي لكرة القدم يستأنف عقوبات "فيفا ويويفا"

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الثلاثاء أن الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) للعبة باستبعاد جميع فرقه عن المسابقات الدولية على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وطلب الاتحاد المحلي للعبة من "كاس" تعليق تنفيذ هذه القرارات بانتظار البت بها، وبالتالي السماح للمنتخب الوطني بخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 في قطر، والمزمع إقامته في نهاية مارس الحالي.