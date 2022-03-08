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تشيلسي يستعيد جهود ثنائي الدفاع

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سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو في مباراة سابقة

تشيلسي يستعيد جهود ثنائي الدفاع

لندن - رويترز

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أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عودة ثنائي الدفاع سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو إلى المران بعد الغياب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة و"كوفيد-19" على الترتيب.

وأصيب القائد أزبليكويتا خلال خسارة نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول، وغاب عن الفوز 3-2 على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، ثم الانتصار 4-صفر على بيرنلي في الدوري الممتاز.

وغاب ألونسو أيضا عن المباراتين بسبب "كوفيد-19"، لكن شارك المدافعان بشكل طبيعي مع الفريق يوم الاثنين، وقبل اللعب ضد نوريتش سيتي في الدوري يوم الخميس ثم مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 53 نقطة من 26 مباراة وبفارق عشر نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض 27 مباراة، و16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب 28 مباراة.

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