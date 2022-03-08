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سيدني يتأهل إلى "مجموعات" دوري أبطال آسيا

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سيدني
من لقاء سيدني وكايا الفلبيني

سيدني يتأهل إلى "مجموعات" دوري أبطال آسيا

سيدني - رويترز

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تأهل سيدني إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 5-صفر على كايا الفلبيني يوم الثلاثاء.

وسجل بوبو وآدم لي فوندري هدفين لكل منهما، بينما أحرز ترينت بوهاجيار هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة من البداية، ليضمن سيدني التأهل لخوض منافسات المجموعة الثامنة.

وسيلعب الفريق الأسترالي في دور المجموعات الشهر المقبل في مدينة هوتشي منه الفيتنامية مع تشونبوك الكوري الجنوبي، بطل آسيا مرتين، ويوكوهاما مارينوس الياباني وهوانج أنه جيا لاي الفيتنامي.

وسيطر سيدني على المباراة من البداية رغم وجود عواصف قوية، وافتتح بوهاغيار التسجيل لبطل أستراليا خمس مرات.

وأضاف بوبو الهدف الثاني بعد الاستراحة مباشرة، ثم عزز تقدم سيدني بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وشارك لي فوندري كبديل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، ثم اختتم الأهداف بعدها بعشر دقائق.

وسيبدأ سيدني مشواره في دور المجموعات في 16 أبريل، حيث تقام كل المباريات بنظام الدورة المجمعة.

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