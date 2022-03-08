غوارديولا: زينتشنكو يمر بفترة صعبة.. ووكر فعل شيئاً غبياً

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشنكو جاهز لخوض مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام سبورتنغ لشبونة وقد يتم الاستعانة به لتعويض غيابات في هذا المركز.

وسيطر سيتي على مباراة الذهاب من البداية للنهاية ليضع قدما في دور الثمانية بفوز كبير بخماسية دون رد.

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لكن الفريق الإنجليزي يفتقر إلى خيارات دفاعية قبل مباراة الإياب مع استبعاد روبن دياز وناثان آكي بسبب الإصابة في حين يغيب جواو كانسيلو عن مباراة الأربعاء بسبب المرض.

وقال غوارديولا للصحفيين يوم الثلاثاء: زينتشنكو جاهز. يمر بفترة صعبة. لكني أعتقد أنه سيكون جاهزا إذا دعت الظروف للاستعانة به. ليس لدينا الكثير من اللاعبين، هناك 14 فقط حيث نعاني من بعض المشاكل. بالطبع، حققنا نتيجة مذهلة في مباراة الذهاب، لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. لا توجد بدائل كثيرة، لكننا سنختار أفضل فريق ممكن للفوز بالمباراة.



وتفاقمت مشاكل سيتي الدفاعية بعد إيقاف كايل ووكر أوروبيا لثلاث مباريات والذي جاء بعد طرده في آخر مباراة لسيتي في دور المجموعات حين خسر 2-1 أمام رازن بال شبورت لايبزيغ لركله أندريه سيلفا. وطعن النادي الإنجليزي على القرار لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفض استئنافه.



وقال غوارديولا: ووكر استحق الإيقاف لثلاث مباريات. لقد فعل شيئا غبيا واستحق ذلك. ما زلت غاضبا جدا منه. إنه يعرف ذلك. إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. انظر كيف لعب ضد مانشستر يونايتد؟ ضد لايبزيغ، فعل هذا رغم أننا كنا قد تأهلنا بالفعل. لقد استحق ذلك. طعن النادي (على العقوبة) لكني كنت ضد‭ ‬هذا القرار، أتمنى أن يتعلم من أجل المستقبل.



كما أشاد المدرب الإسباني بالقائد فرناندينيو الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم وقال إن لاعب الوسط البالغ عمره "36 عاما" لديه كل ما يلزم للتحول لعالم التدريب مستقبلا.