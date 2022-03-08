مودريتش: نريد مبابي.. وراموس أسطورة ريال مدريد

أكد الكرواتي الدولي لوكا مودريتش أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة مستقبله مع ريال مدريد الإسباني، في ظل الاستعدادات الجارية للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مودريتش "36 عاما" مع الريال بنهاية الموسم الجاري، وأعرب قائد منتخب كرواتيا عن رغبته في البقاء في سانتياغو برنابيو بعد انضمامه للنادي الملكي قبل عشرة أعوام قادما من توتنهام الإنجليزي.

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ويعول الريال على جهود مودريتش أملا في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام سان جيرمان بهدف دون رد، والمضي قدما إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

وقال مودريتش يوم الثلاثاء: لا أريد حقا الحديث في هذا الشأن الآن، هناك أمور أكثر أهمية تنتظرنا مثل مباراة الأربعاء. هي مباراة كبيرة للنادي، وأنا فقط أركز على هذه المباراة.

ويرى مودريتش أن هناك فرصة كبيرة لريال مدريد في التأهل إلى دور الثمانية الأوروبي والبناء على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وأضاف: كل مباراة تكون مختلفة، الشيء المهم هو أن نحاول وأن ننفذ ما يقوله المدرب.

وبشأن إمكانية انضمام كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الفريق الإسباني، ذكر مودريتش: نريد جميعًا اللعب مع لاعبين رائعين، بالطبع أود أن ألعب مع مبابي في فريقي. سنرى ما سيحدث. من الصعب علينا التحدث عن هذا ، لأن الفرق الأخرى تغضب.

وحول عودة سيرجيو راموس إلى ملعب فريقه السابق، قال لوكا: أتحدث إلى سيرجيو كل يوم تقريبًا وسيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى. يجب أن يستقبله البرنابيو بكل الحب، لأنه أسطورة في هذا النادي. بالنسبة لي لا أود أن يتعرض أي شخص للإهانة، فهو أفضل مدافع في تاريخ ريال مدريد. يجب أن يستقبله البرنابيو بعاطفة كبيرة لأنه يستحق ذلك.