نيمار يتوعد ريال مدريد.. وبوكيتينو يكشف جاهزية مبابي

دعا نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي للعب مباراة هجومية في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء مع توخي الحذر من الثقة الزائدة.



وفاز باريس سان جيرمان 1-صفر ذهابا في باريس لكن اللاعب البرازيلي يعتقد أنه يتعين على فريقه اللعب مهاجما بدلا من الركون للدفاع للحفاظ على أفضليته الطفيفة في سانتياغو برنابيو.

وأبلغ نيمار مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء: نحتاج للقيام بالمبادرة منذ البداية وأن نكون البادئ بالهجوم إذا أردنا التأهل على حساب ريال مدريد. لدينا أفضلية لكن في مباراة كهذه لا يوجد مرشحون. علينا مهاجمتهم واللعب من أجل الفوز. علينا أن نلعب بشكل أفضل من مباراة الذهاب في باريس.



وبعد غيابه لما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في نوفمبر يشعر نيمار أخيرا بأنه جاهز لمساعدة فريقه.



وقال: فترة التعافي كانت أطول من المتوقع لكنني بحالة جيدة الآن. أنا جاهز جسديا وذهنيا. سأكون في الموعد يوم الأربعاء لأن هذه هي نوعية المباريات التي يرغب اللاعبون الكبار في خوضها. ولهذا السبب أعددت الكثير من أجلها، خاصة من الناحية الذهنية.



وأشاد المدرب ماوريسيو بوكيتينو بنيمار بسبب الجهد الذي بذله للاستعداد للمباراة ويعتقد أنه قد يصنع الفارق.



وقال المدرب: نيمار يركز بشدة على هذه المباراة. تعاقد معه باريس سان جيرمان من برشلونة للفوز بدوري الأبطال. أدعوه لإظهار كل موهبته يوم الأربعاء. ستكون فرصة مثالية للتألق.



وتدرب المهاجم كيليان مبابي مع زملائه في الفريق يوم الثلاثاء بعد إصابته في التدريبات يوم الاثنين وقال بوكيتينو إنه لا يشعر بالقلق على اللاعب الفرنسي.



وأضاف: مبابي بخير. شعرنا بالخوف في البداية بعد التدخل الذي تعرض له في التدريبات. لكنه بخير، من حيث المبدأ سيلعب. يتبقى 24 ساعة لكن كل شيء يشير إلى مشاركته.