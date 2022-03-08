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"فيفا" يؤجل مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

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المنتخب الأوكراني لكرة القدم

"فيفا" يؤجل مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

زيورخ - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان يوم الثلاثاء تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا والتي كانت مقررة في 24 مارس لتقام في يونيو .

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر.

وقال الفيفا: سيتم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا الآن لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي اسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا.

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