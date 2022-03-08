"فيفا" يؤجل مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان يوم الثلاثاء تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا والتي كانت مقررة في 24 مارس لتقام في يونيو .
ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر.
وقال الفيفا: سيتم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا الآن لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي اسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد الروسي لكرة القدم يستأنف عقوبات "فيفا ويويفا"أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الثلاثاء أن الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) للعبة باستبعاد ... رياضة عالمية
-
فيفا يسمح للاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بفسخ عقودهمأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين أن اللاعبين والمدربين الأجانب في البطولتين الروسية والأوكرانية بإمكانهم "فسخ" عقودهم من طرف واحد ... رياضة عالمية
-
فيفا ويويفا يستبعدان منتخبات وأندية روسيا حتى إشعار آخرقرر الاتحادان الدولي ""فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم في بيان مشترك يوم الاثنين إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المنافسات الدولية لحين إشعار آخر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية