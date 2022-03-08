"فيفا" يؤجل مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان يوم الثلاثاء تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا والتي كانت مقررة في 24 مارس لتقام في يونيو .



ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر.



وقال الفيفا: سيتم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا الآن لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي اسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا.

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