"هواوي" الصينية تنهي تعاقدها مع ليفاندوفسكي

أكدت الشركة الصينية للتكنولوجيا "هواوي" يوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم إنهاء التعاون مع روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم وأفضل لاعب في العالم.

ولم تعط هواوي أي أسباب عن إنهاء التعاون مع مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب البولندي ليفاندوفسكي.

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ونفت "هواوي" ما يثار بأن القرار قد يكون له علاقة بمساعدتها المزعومة لجعل شبكة روسيا آمنة ضد قراصنة الإنترنت في أعقاب الغزو على أوكرانيا.

ووصفت الشركة هذا الأمر الوارد في تقرير نشر بصحيفة "دايلي ميل" البريطانية بأنه: غير صحيح ومبني على معلومات غير صحيحة وكاذبة" وذلك في تغريدة الاثنين. وجاء ذلك للإشارة إلى التقرير الصيني، الذي تم مسحه حاليا، والذي ذكر أن هواوي ستقوم بتدريب 50 ألف خبير في مراكز بحثية بروسيا.

وأنتقد ليفاندوفسكي صراحة الغزو الروسي، وارتدى شارة القائد بألوان علم أوكرانيا في آخر مباراتين بالدوري الألماني (بوندسليغا)، كما رحب أيضا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفرض حظر كل الفرق الروسية في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب البولندي مع نظيره الروسي يوم 24 مارس في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.