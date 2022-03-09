تشافي لهالاند: لا يوجد لاعب رفض برشلونة

وجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، رسالة إلى المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب رفض الانضمام إلى الفريق الكاتالوني منذ توليه المسؤولية الفنية.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي، يوم الأربعاء، والذي يسبق مواجهة غلطة سراي التركي في الدوري الأوروبي: هالاند من أفضل اللاعبين في العالم، وأؤكد أنه لا يوجد لاعب كرة قدم رفض التوقيع لبرشلونة منذ أن أصبحت مدرباً.

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وحول لقاءه بمهاجم بوروسيا دورتموند في الفترة الماضية، أجاب تشافي على سؤال أحد الصحافيين: هل تؤكد أننا إلتقينا؟ لم أكن أعرف ذلك.

وواصل: دائما ما أخبر اللاعبين الذين نريد التعاقد معهم، بأن أي لاعب ينضم إلى برشلونة سيستمع بأسلوب اللعب، في نادي آخر سيلمس الكرة 20 مرة، لكن هنا سيلمسها 40 مرة، إضافة إلى ميزة تاريخ برشلونة.