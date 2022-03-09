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ليفربول يخسر أمام إنتر ويتأهل

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لقطة هدف إنتر

ليفربول يخسر أمام إنتر ويتأهل

ليفربول - د ب أ

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صعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر - 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وكان ليفربول تغلب على الإنتر 2 - صفر في عقر داره ذهابا، وبذلك يتأهل ليفربول فائزا بنتيجة إجمالية 2 - 1 .

وجاء هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 62 وسجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

واستعرض إنتر ميلان إصرارا شديدا على العودة في النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل وكان الأخطر في الجانب الهجومي لفترات طويلة خاصة في الشوط الأول.

كذلك صنع ليفربول العديد من الفرص سعيا لتعزيز تقدمه لكنه عانى من التماسك الدفاعي لإنتر ميلان، كما عانده الحظ في أكثر من مناسبة خاصة عندما تصدى القائمان لكرتين خطيرتين من النجم المصري محمد صلاح.

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