من نجم بايرن إلى الدوسري.. احتفالية "الخلط" تغزو الملاعب

انتشرت احتفالية اللاعب سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، بشكل واسع في الفترة الماضية، على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بعدما تم تداولها عبر الشبكات الاجتماعية، والمعروفة لدى اللاعب الألماني سيرج غنابري.

وأشعل الألماني سيرج غنابري، مهاجم بايرن ميونخ، مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، بعد هدفه الذي سجله في مرمى سالزبورغ النمساوي، واحتفل بعدها على طريقته الشهيرة والخاصة والتي اعتاد على الاحتفال بها منذ 2019.

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وكشف غنابري في تصريحات إعلامية عام 2020، عن سر احتفاليته الشهيرة، وأكد أنها مستوحية من قدوته في عالم الرياضة وهو جيمس هاردن، نجم الدوري الأميركي لكرة السلة.

ويعرف جيمس هاردن لاعب فريق بروكلن حاليا وهيوستن سابقا، بالاحتفالية حيث يجمع يديه معا ويقوم بحركة دائرية بيديه للاحتفال بأهدافه، ويعد غنابري من متابعي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، ويحرص دائما على متابعه هاردن.

ولم يشرح جيمس هاردن معنى احتفاليته، لكن التقارير الإعلامية فسرتها على أنها إشارة إلى "طهي" مدافعي الخصم، ولفتة مصممة للتهكم على لاعبي الخصم، وهو أمر شائع في العديد الألعاب الرياضية.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، اشتهرت الاحتفالية بشكل واسع بسبب سالم الدوسري للأهداف في مباريات ديربي الرياض الشهير أمام النصر، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير، لاسيما أيضا وأن نجم النصر تاليسكا احتفل بها بعد هدفه في مرمى الغريم التقليدي الهلال، قبل أن يرد الدوسري مجددا بالاحتفالية، وعرفت الاحتفالية بـ"الخلط".

ووصلت بعد ذلك إلى عدة مسابقات في آسيا من ضمنها الدوري الإماراتي، حيث احتفل بها كايو لاعب الشارقة، ومن ثم نجم الفيصلي الأردني إحسان حداد بعد هدفه في مرمى الوحدات بلقاء درع الاتحاد الأردني.

كما قامت شركة "EA SPORTS" بوضح الاحتفالية في لعبة "فيفا" الشهيرة على البلاي ستيشن وإكس بوكس.