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الدوري الألماني يدعم أوكرانيا بـ"كرات خاصة"

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صورة سابقة من الدوري الألماني

الدوري الألماني يدعم أوكرانيا بـ"كرات خاصة"

برلين - د ب أ

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كشف مسؤول بنادي يونيون برلين يوم الخميس أن المباريات المقررة مطلع الأسبوع المقبل في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا، ستشهد اللعب بكرات خاصة لدعم أوكرانيا.

وقال كريستيان أربايت، المتحدث باسم يونيون برلين، إن الأندية الـ 36 في الدرجتين الأولى والثانية اتفقوا على توجيه إشارة عبر اللعب بكرة تحمل تصميما خاصة ورسالة مكتوبة عليها.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الكرة ستحمل علم أوكرانيا وشعار "نقف مع أوكرانيا".

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