تشيلسي يرد على عقوبات الحكومة البريطانية

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.
وقال النادي في بيان: نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان.
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