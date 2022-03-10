غوارديولا: لا أفكر في الثلاثية

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن القدرات البدنية ومهارة ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس ستفرض تحديا صعبا خلال مواجهة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وخسر بالاس، الذي هزم سيتي 2-صفر في أكتوبر تشرين الأول الماضي بهدفي زاها وكونور غالاغر، مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين يوم الخميس: بالنظر إلى سرعته وقوته البدنية والتنظيم وكفاءة زاها في الهجوم سيكون من الصعب جدا اختراقه عندما يدافع بعمق.



وأضاف المدرب الذي كال المديح لنظيره باتريك فييرا: من الصعب دائما اللعب في سلهارست بارك وستكون أشبه بمباراة نهائية وندرك ذلك. باتريك يعرف الدوري الممتاز جيدا وكان من أفضل اللاعبين في تاريخ المسابقة ويعرف الملاعب ووسائل الإعلام ورائحة المنافسة وهذا امتياز وأنا سعيد من أجله بصفة شخصية.



ويتصدر سيتي المسابقة برصيد 69 نقطة من 28 مباراة بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي تتبقى له مباراة وتأهل الاثنان إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.



ونفى المدرب الإسباني تفكيره في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال هذا الموسم.



وأكد: لا أفكر في الثلاثية على الإطلاق وهذا حقيقي ويجب تفهم مستوى التنافس شديد الصعوبة وما يجب فعله الآن هو الفوز على بالاس والتفكير خطوة بخطوة ورفع مستوانا.

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