مانشستر سيتي يتعادل مع سبورتنغ لشبونة ويتأهل

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي مسيرته الناجحة في الموسم الحالي وتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله السلبي مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.
وحجز مانشستر سيتي موقعه في دور الثمانية للبطولة للموسم الخامس على التوالي بعدما اجتاز عقبة سبورتنغ لشبونة بالفوز 5 - صفر في مجموع المباراتين.
وكان مانشستر سيتي حسم المواجهة تماما في مباراة الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي حيث فاز بنتيجة 5 - صفر.
وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، تأثر أداء الفريقين بنتيجة مباراة الذهاب حيث قدم مانشستر سيتي ، الذي أجرى عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية ، الأداء الكافي فقط لاجتياز هذه المباراة دون أي خسائر علما بأنه كان الأفضل في معظم فترات اللقاء خاصة في الشوط الأول.
وفي المقابل ، وضح حرص الفريق البرتغالي على عدم المجازفة بالهجوم خشية تكرار الهزيمة الثقيلة أمام الفريق الإنجليزي رغم حاجة سبورتنج للفوز من أجل تعديل النتيجة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل التكتل والتنظيم الدفاعي من الفريق البرتغالي وافتقاد محاولات مانشستر للحدة المطلوبة.
ولم يتغير الحال في الشوط الثاني ؛ حيث ظل مانشستر سيتي هو الأفضل رغم تحسن أداء الضيوف لكن دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.
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