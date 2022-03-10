مبابي يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان

وعد مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أن يبقى لاعبو فريقه متضامنين ومصممين حتى آخر مباراة في الموسم غداة الخروج الصعب من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الإسباني النادي المرشح للحصول على خدماته.
وقال مبابي بطل العالم على "إنستغرام": لحظة صعبة. كانت مسابقة دوري الأبطال هدفا كبيرا بالنسبة إلينا وقد فشلنا.
وتعتبر البطولة القارية الهدف الأبرز لنادي العاصمة الفرنسية عام 2011 علما بأنه بلغ نهائي نسخة عام 2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.
ويأتي الخروج من دوري الأبطال ليُضاف إلى خسارة كأس الأبطال مطلع الموسم المحلي التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس، وتوديع مسابقة كأس فرنسا مبكرا.
ولم يتبق لسان جرمان سوى الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه.
وأضاف مبابي الذي ينتهي عقده مع سان جرمان في 30 يونيو المقبل: الموسم لم ينته بعد ومهما حصل سنبقى متضامنين ومصممين حتى آخر مباراة من الموسم. شكرا لأنصار النادي الذين ساندونا وتواجدوا في مدريد. هنا باريس.
-
جلسة سرية مع بنزيمة تقرب مبابي من ريال مدريدذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس، أن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، تحدث مع مواطنه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد اللقاء الذي ... رياضة عالمية
-
نيمار يتوعد ريال مدريد.. وبوكيتينو يكشف جاهزية مبابيدعا نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي للعب مباراة هجومية في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني ... رياضة عالمية
-
مودريتش: نريد مبابي.. وراموس أسطورة ريال مدريدأكد الكرواتي الدولي لوكا مودريتش أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة مستقبله مع ريال مدريد الإسباني، في ظل الاستعدادات الجارية للمواجهة المرتقبة أمام باريس ... رياضة عالمية