مبابي يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان

وعد مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أن يبقى لاعبو فريقه متضامنين ومصممين حتى آخر مباراة في الموسم غداة الخروج الصعب من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الإسباني النادي المرشح للحصول على خدماته.

وقال مبابي بطل العالم على "إنستغرام": لحظة صعبة. كانت مسابقة دوري الأبطال هدفا كبيرا بالنسبة إلينا وقد فشلنا.

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وتعتبر البطولة القارية الهدف الأبرز لنادي العاصمة الفرنسية عام 2011 علما بأنه بلغ نهائي نسخة عام 2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

ويأتي الخروج من دوري الأبطال ليُضاف إلى خسارة كأس الأبطال مطلع الموسم المحلي التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس، وتوديع مسابقة كأس فرنسا مبكرا.

ولم يتبق لسان جرمان سوى الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه.

وأضاف مبابي الذي ينتهي عقده مع سان جرمان في 30 يونيو المقبل: الموسم لم ينته بعد ومهما حصل سنبقى متضامنين ومصممين حتى آخر مباراة من الموسم. شكرا لأنصار النادي الذين ساندونا وتواجدوا في مدريد. هنا باريس.