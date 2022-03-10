نيمار يشتبك مع دوناروما في غرفة الملابس

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، دخل في نقاش حاد مع زميله الإيطالي دوناروما، وحمله مسؤولية خسارة الفريق أمام ريال مدريد وخروجه من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب "ماركا" الإسبانية، فإن غرفة ملابس النادي الفرنسي شهدت نقاشا حادا بين نيمار ودوناروما، وأضاف التقرير: أراد اللاعبان تبادل الضربات قبل أن يقوم زملاؤهما بفصلهما.
وأوضحت الصحيفة: بدأت المشكلة عندما عاتب نيمار حارس المرمى على الخطأ الذي انتهى بتسجيل هدف ريال مدريد الأول عن طريق بنزيمة، ولم يصمت الحارس الإيطالي ورد على زميله البرازيلي بأن الهدف الثاني لريال مدريد كان بسببه، وتصاعد النقاش بين الاثنين حتى كادوا يتضاربوا، وتدخل من كانوا في غرفة خلع الملابس في ذلك الوقت لمنع تصعيد الأمور.
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