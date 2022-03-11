أليغري: هدفنا إنهاء الموسم في المربع الذهبي

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الجمعة قبل مواجهة سامبدوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مطلع الأسبوع إنه يتعين على فريقه العمل أكثر والتوقف عن الكلام لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

ويتقدم النادي، الذي يتخذ من تورينو مقرا، بفارق ست نقاط على أتلانتا صاحب المركز الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة حيث تتنافس الفرق على آخر المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقال أليغري إن يوفنتوس يجب أن يركز على احتلال المركز الرابع لأنه من الصعب تحقيق أهداف أعلى من ذلك.



ويتأخر يوفنتوس بأربع نقاط عن نابولي الثالث وبسبع نقاط عن ميلان المتصدر قبل عشر مباريات على النهاية.



وقال أليغري للصحفيين قبل مباراة يوم السبت: يوفنتوس بحاجة إلى التحدث قليلا والعمل كثيرا. الفرق التي تسبقنا في الترتيب ستبقى في المقدمة لأنها تتمتع بفارق كبير لدرجة أننا لا نستطيع الوصول إليهم. نحن بحاجة إلى التركيز على المركز الرابع وعلى التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل ودور الثمانية هذا الموسم.



ويستضيف يوفنتوس فياريال يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.



وأضاف أليغري أنه يأمل في عودة المهاجم باولو ديبالا، الغائب عن المباريات منذ منتصف فبراير شباط بسبب إصابة في الفخذ، لمواجهة الفريق الإسباني إلى جانب المدافع ليوناردو بونوتشي الذي كان يعاني من مشاكل في ربلة الساق.



وقال أليغري: باولو يشعر بتحسن. يمكنه العودة ليكون جاهزا مثل بونوتشي لدوري أبطال أوروبا. أحتاج إلى باولو، الفريق يحتاج إليه، إنه يمنحنا الجودة. دعونا نأمل أن يعود يوم الأربعاء.



وغياب ديبالا جعل يوفنتوس يعتمد على دوسان فلاهوفيتش المنضم للفريق في يناير. لكن أليغري قال إنه يفكر في منح المهاجم راحة بعد المجهود الكبير الذي بذله منذ انضمامه.



وقال أليغري: أنا سعيد من أجله. لم يكن من السهل الوصول إلى يوفنتوس واللعب كل ثلاثة أيام حيث يختلف العبء البدني والذهني بالنظر إلى أنه يتعين عليك الفوز في كل مباراة. سأتخذ قرارا بشأن فلاهوفيتش يوم السبت.