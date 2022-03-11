بعد الأحداث الدامية.. المكسيك ترسل ضمانات إلى أميركا

تلقى الاتحاد الأميركي لكرة القدم ضمانات من نظيره المكسيكي تؤكد توفير السلامة للاعبي وجمهور المنتخب الأميركي عندما يحل ضيفا على نظيره المكسيكي في تصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد أعمال العنف المؤسفة التي وقعت خلال مباراة في الدوري المحلي مطلع الأسبوع الحالي.



وخلال مشاجرة بين مشجعي كيريتارو وضيفه أطلس يوم السبت الماضي أصيب 26 شخصا بجراح بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.



وأظهرت الصور مشاهد مروعة تعرض خلالها اناس للضرب بصورة وحشية خلال الشجار.



وقال الاتحاد الأميركي في بيان: بينما نستعد لمباراتنا في تصفيات كأس العالم.. في ملعب أزتيكا (في مكسيكو سيتي) في 24 مارس فإننا نود التوقف والتعبير عما يجول بخاطرنا عن هذه المأساة المريعة والصادمة التي وقعت خلال مباراة في الدوري.



وأضاف البيان تحدث الاتحاد الأميركي لكرة القدم إلى مسؤولي الاتحاد المكسيكي للعبة الذين أكدوا توفير السلامة للجمهورين الأميركي والمكسيكي والفرق واللاعبين. كما كان الحال في ملعب أزتيكا في المباريات السابقة.



وقبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات تتصدر كندا الترتيب بين ثمانية منتخبات في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) برصيد 25 نقطة متقدمة بفارق أربع نقاط على المنتخبين الأميركي والمكسيكي.



وتتأهل أول ثلاثة منتخبات تلقائيا للنهائيات التي ستقام في قطر بينما يخوض صاحب المركز الرابع جولة دولية للحصول على مكان في البطولة.

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