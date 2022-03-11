توخيل يعلق على أزمة تشيلسي

ربما يواجه تشيلسي أصعب أسبوع في تاريخه الممتد على مدار 117 عاما، لكن المدرب توماس توخيل ركز كل جهوده على جعل الأمور طبيعية قدر الإمكان لفريقه الذي انتصر على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.



ووضعت الحكومة البريطانية تشيلسي بطل أوروبا تحت سيطرتها بعد فرض عقوبات على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش يوم الخميس.



وأبلغ الألماني توخيل الصحفيين بعد فوز تشيلسي 3-1: لم أشعر بالغرابة. من المفيد أن يكون لديك جدول زمني محدد للوصول في أيام المباريات. هذا هو النظام الذي اعتاد عليه الجميع ويمنحك شعورا بالأمان. بالطبع هناك الكثير من الإلهاء، وزاد الأمر بسبب العقوبات، وشعرنا به وتحدثنا عنه وندركه ونقبله.



وفي الأسبوع الماضي أعلن أبراموفيتش ، الذي يخضع للتدقيق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه سيبيع تشيلسي لكن هذه العملية معلقة الآن.



وطلبت شبكة الهاتف المحمول (ثري) من تشيلسي تعليق رعايتها للقميص لكن اللاعبين ارتدوا القمصان الزرقاء المعتادة المزينة بشعار الراعي في مواجهة نوريتش.



وحقق فريق المدرب توخيل أربعة انتصارات متتالية في الدوري، وبلغ دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي وسيحصل ضيفا الأسبوع المقبل على ليل في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا عقب فوزه 2-صفر في الذهاب.



وقال توخيل: حبنا للعبة يساعدنا. وطلبنا الاجتهاد والعمل سويا. إنه أفضل شيء لاستعادة التركيز والاستمتاع بما نقوم به.



وتقدم تشيلسي صاحب المركز الثالث 2-صفر على نوريتش بعد 14 دقيقة فقط حيث بدا اللاعبون وكأنهم وضعوا المشاكل خارج الملعب خلف ظهورهم وقاتلوا للصمود أمام محاولات نوريتش بعد الاستراحة لينتصر الفريق 3-1.



وأضاف توخيل: الفريق أظهر شخصية جيدة للغاية ويمكننا أن نفخر بمثل هذا الأداء في ظل الظروف الحالية ونحن محقون في الثقة باللاعبين. بالنسبة للنظام المعتاد في يوم المباراة كان العمل إلى حد كبير كالمعتاد. كان هناك الكثير من الإلهاء لكن كما قلت فإن جدول اليوم يساعدك خلال القيام بعملك.



وتابع: أنا سعيد لأن اللاعبين أظهروا مرة أخرى أنهم يعملون بجد كفريق وأنهم قادرون على تحقيق فوز آخر خارج أرضهم. هذا يساعد كثيرا.

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