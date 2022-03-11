لاعب باريس يهاجم ميسي ونيمار ويصفهم بـ "المرتزقة"

وجه جيروم روثين، اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، الثنائي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي، بعد خروج فريق العاصمة الفرنسية من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.
وحمل جيروم روثين الثنائي ميسي ونيمار مسؤولية خروج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وقال في تصريحات لإذاعة " مونت كارلو": هما سبب هذه الهزيمة، عندما تعاقد معهم النادي فيجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم لأنهم يتقاضون رواتب مقابل ذلك، أنا لا أراهن على فيراتي أو دانيلو وباريديس، ومبابي هو الوحيد الذي كان خطيرا في كلتا المباراتين.
وأضاف البالغ من العمر "43 عاما": سأهاجم الاثنين ميسي ونيمار المرتزقة، الأول لم يبذل أي جهد طيلة المباراة، أما نيمار فقد كل الكرات، ويزعجني كثيرا أن أذكر أسمه، لأنه لا يشارك إلا في أقل من 50% من مباريات باريس سان جيرمان، والمشكلة واضحة تماما ويجب على اللاعبين العظماء أن يرفعوا رأس النادي وألا يظهروا بهذه الطريقة.
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