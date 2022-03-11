وزير بريطاني: بيع تشيلسي يجب أن يتم عبر الحكومة

بعد أن فرضت عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي اللندني وأوقفت خططه لبيع النادي قالت الحكومة البريطانية يوم الجمعة إن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة يجب أن يتم من خلال الحكومة.

وقال كريس فيلب وزير التكنولوجيا البريطاني لشبكة "سكاي نيوز": طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي. لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع.

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وقال متحدث باسم رجل الأعمال نيك كاندي إن الأخير لا يزال مهتما بشراء النادي وإنه يعكف حاليا على دراسة العقوبات التي فرضت على أبراموفيتش يوم الخميس.



وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده روسيا لأراضي أوكرانيا المجاورة عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.



وتوقع أبراموفيتش أن تزيد قيمة تشيلسي عن ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.93 مليار دولار).



وقال تشيلسي في بيان الثلاثاء الماضي إنه سيسعى لتغييرات في بنود الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها.



وأضاف البيان: نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان.



وقال الوزير فيلبس في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك: إذا شعر النادي أن بنود الترخيص الخاص به تحتاج إلى تعديل لتأمين الوظائف فسيكون بوسعه القدوم والتحدث إلى الحكومة في أي وقت عن تغيير هذه البنود. الأمر الأهم بالنسبة للحكومة هو ضمان عدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية.