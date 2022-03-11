دورتموند يعلن جاهزية هالاند

أصبح المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند لائقا للعودة للمشاركة مع الفريق مطلع الأسبوع المقبل، لكنه قد يضطر للانتظار لوقت أطول قبل العودة للملاعب، بسبب ما تردد حول انتشار عدوى فيروس كورونا في صفوف فريق أرمينيا بيليفيلد.

وكانت مباراة بوروسيا دورتموند أمام ماينز ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) قد تأجلت قبل أيام بسبب حالات العدوى، وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الشكوك تحوم أيضا حول المباراة أمام أرمينيا بيليفيلد المقررة يوم الأحد.

مادة اعلانية

وقال ماركو روزه المدير الفني لبوروسيا دورتموند :بالطبع، مسألة فيروس كورونا تزعج الجميع، نحن جميعا نرغب في العودة إلى الحياة الطبيعية. نحن نستعد على أساس أننا سنخوض المباراة.

وأضاف :الوضع لا يجعل الأمور سهلة، لكن في ظل الظروف المناسبة، نواصل العمل بشكل طبيعي.

وبات هالاند جاهزا للعودة من جديد بعد فترة من المعاناة من مشكلات عضلية، لكن روزه لا يزال يعاني من مشكلة أكبر في الدفاع.

ويغيب عن دفاع الفريق ماتس هوملز ورافاييل جيريرو ومانويل أكانغي ودان أكسيل زاغادو وتوماس مونيير وماتيو موري، كما يغيب القائد ماركو رويس بسبب وعكة صحية، ويغيب المهاجمان يوسوفا موكوكو وشتيفن تيغيس.

وقال روزه :إرلينغ لا يعاني من الألم الآن، وهو ما يمنحه سعادة شديدة. هو سعيد الآن بأنه يتدرب مع الفريق يوميا من جديد، ويتمتع بحالة معنوية رائعة. أولا وأخيرا، الصحة هي الأهم. وأي شيء آخر يأتي بعدها.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.