أخطاء الحارس تمنح أتلتيكو نقاط قادش

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة الثالثة بخطأ من الحارس جيرمياس ليدسما وتعادل قادش عن طريق ألفارو نيغريدو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل رودريغو دي بول هدف الفوز لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 68، مستغلا خطأ الحارس أيضا.

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وشهدت المباراة طرد خافيير سيرانو لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 88.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.