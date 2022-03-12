نيمار يعود إلى قائمة البرازيل

استدعى تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم المتأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، مجدداً نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي إلى تشكيلة "راقصي السامبا" لخوض الجولتين الاخيرتين من تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

وكان مهاجم نادي العاصمة الباريسية والذي أقصي من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته إياباً أمام ريال مدريد الاسباني 1-3 الأربعاء (فاز سان جرمان 1-صفر ذهاباً) تغيّب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

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ويعود نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي يستقبل تشيلي في على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في 24 الشهر الحالي، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لا باس لمواجهة بوليفيا في 29 منه.

وأكد تيتي الذي سيتخلى عن مهامه عقب نهاية العرس الكروي في قطر، أن نيمار: لعب جيداً في الشوط الأوّل بمواجهة ريال مدريد، ولكن لاحقاً غرق، على غرار باقي الفريق.

وأضاف مثنياً على لاعبه: يتمتع بجودة استثنائية، لكنه يعود تدريجيًا مثل أي شخص يتعرض للإصابة. إنه في طور البحث لاستعادة مستواه.

وسيلعب نيمار في الهجوم إلى جانب الشاب فينيسيوس جونيور مهاجم نادي العاصمة مدريد والذي أرهق دفاع سان جرمان بتحركاته واختراقاته.

واستدعى تيتي أيضاً وجوهاً جديدة من بينها المهاجم الشاب غابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، كما أعاد لاعب الوسط آرثور (يوفنتوس الإيطالي) إلى التشكيلة بعد غياب لمدة عام، ومهاجم إيفرتون الانجليزي ريتشارليسون.

في المقابل، يغيب مهاجما مانشستر سيتي الإنجليزي غابريال جيسوس وفلامنغو غابيغول.

وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 39 نقطة، متقدمةً بفارق 4 نقاط عن وصيفتها الأرجنتين والتي بدورها حجزت بطاقة التأهل إلى قطر. علماً ان المنتخبين سيتواجهان مجدداً في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة في سبتمبر الماضي بعدما توقفت بعد دقائق معدودة من صافرة البداية بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية إثر الانتهاكات الأرجنتينية المزعومة لتدابير فيروس كورونا، من دون تحديد موعد إقامتها.



في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

المدافعون: داني ألفيش (برشلونة الاسباني)، دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، غابريال ماغاليش (أرسنال الإنجليزي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنجليزي).

لاعبو الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الاسباني)، برونو غيماريش (نيوكاسل الإنجليزي)، آرثور (يوفنتوس الإيطالي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي) وفيليبي كوتينيو (أستون فيلا الإنجليزي).

المهاجمون: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الإسباني)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي).

