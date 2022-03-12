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يوفنتوس يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط سامبدوريا

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فرحة موراتا بالثنائية

يوفنتوس يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط سامبدوريا

جنوى - ريوترز

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سجل ألفارو موراتا هدفين ليقود يوفنتوس للفوز 3-1 على سامبدوريا، ويصبح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على بعد أربع نقاط من ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وسجل مايا يوشيدا هدفا بطريق الخطأ في مرماه، ونفذ موراتا ركلة جزاء بنجاح، ليتقدم يوفنتوس 2-صفر في الشوط الأول.

لكن سامبدوريا حصل على ركلة جزاء، بعد لمسة يد من أدريان رابيو، قبل أن يتألق الحارس فويتشيخ تشيزني وينقذها ببراعة.

وقلص سامبدوريا الفارق بعد تسديدة من البديل عبد الحميد صبري قبل ست دقائق من النهاية، لكن الإسباني موراتا حسم انتصار يوفنتوس بعد أربع دقائق.

وأصبح رصيد يوفنتوس 56 نقطة من 29 نقطة ويحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن نابولي ثالث الترتيب الذي يلعب يوم الأحد، وأربع نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف إمبولي يوم السبت. ويحتل سامبدوريا المركز 16 بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

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