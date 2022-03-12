يوفنتوس يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط سامبدوريا

سجل ألفارو موراتا هدفين ليقود يوفنتوس للفوز 3-1 على سامبدوريا، ويصبح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على بعد أربع نقاط من ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.
وسجل مايا يوشيدا هدفا بطريق الخطأ في مرماه، ونفذ موراتا ركلة جزاء بنجاح، ليتقدم يوفنتوس 2-صفر في الشوط الأول.
لكن سامبدوريا حصل على ركلة جزاء، بعد لمسة يد من أدريان رابيو، قبل أن يتألق الحارس فويتشيخ تشيزني وينقذها ببراعة.
وقلص سامبدوريا الفارق بعد تسديدة من البديل عبد الحميد صبري قبل ست دقائق من النهاية، لكن الإسباني موراتا حسم انتصار يوفنتوس بعد أربع دقائق.
وأصبح رصيد يوفنتوس 56 نقطة من 29 نقطة ويحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن نابولي ثالث الترتيب الذي يلعب يوم الأحد، وأربع نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف إمبولي يوم السبت. ويحتل سامبدوريا المركز 16 بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.
-
هدف موراتا يعزز آمال يوفنتوس في المربع الذهبيأحرز ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه سبيتسيا يوم الأحد وإحكام قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى ... رياضة
-
النيران الصديقة تقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطالياخطف يوفنتوس فوزا هاما في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، مساء الأربعاء، ليضع قدما في المباراة ... رياضة عالمية
-
إصابة زكريا لاعب يوفنتوس تبعده 3 أسابيعأصيب لاعب وسط منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي دينيس زكريا الوافد اليه في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي لإصابة في فخذه كما أعلن ناديه يوم الاثنين ... رياضة عالمية