لابورتا عن هالاند: هناك صفقات لا يمكننا القيام بها

خفف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم من التكهنات بشأن إمكانية انضمام النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند لصفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بالانضمام إلى برشلونة في الصيف المقبل، في الوقت الذي أعربت خلاله العديد من أندية الصفوة الأوروبية عن رغبتها في الظفر بخدماته.

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لكن مع استمرار برشلونة في بناء استقراره المالي، قلل لابورتا من أهمية الحديث عن صفقة هالاند ، بالنظر إلى التكلفة الباهظة التي ربما تتطلبها أي صفقة من هذا القبيل.

وصرح لابورتا لمحطة (إي سبورت) التليفزيونية الكتالونية "حتى لو كان لدينا أفضل وضع اقتصادي، هناك صفقات لن نقوم بها".

وجاءت تصريحات لابورتا بعدما سئل عما إذا كان العلم النرويجي سيرفع برفقة هالاند في قلعة (كامب نو) الموسم المقبل، مثلما كان الحال مع كارولين غراهام هانسن وإنغريد إنجين، لاعبتي فريق برشلونة للسيدات، الذي توج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب اكتساحه الغريم التقليدي ريال مدريد 5 - صفر يوم الأحد.

وأضاف لابورتا "(ماتيو) أليماني ويوردي (كرويف) والسكرتير الفني يعملون على تطوير الفريق. نريد تنفيذ الصفقات، لكن بعضها صعب".

أوضح رئيس برشلونة "ينبغي علينا أن ننقذ أنفسنا. لقد قمنا بتحسين الوضع، لكن يتعين علينا استكمال تعافي وضعنا الاقتصادي. لن نقوم بصفقات يمكن أن تعرض المؤسسة للخطر".

وواجه برشلونة عامًا صعبًا بعدما تعرض لأزمة اقتصادية خانقة، تسببت في رحيل نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب قيود مالية، ثم واجه كثير من الصعوبات في تدعيم الفريق بلاعبين جدد.

لكن على أرض الملعب، فقد تعافى برشلونة من انطلاقته المتعثرة في الموسم الحالي، تحت قيادة مديره الفني الهولندي السابق رونالدو كومان، حيث تحسنت نتائج الفريق كثيرا مع مدربه الحالي تشافي هيرنانديز، لينافس حاليا من أجل التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن هالاند بات قريبا من الانتقال لفريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استعداد النجم المولود في مدينة ليدز البريطانية للعودة إلى موطنه الأصلي.