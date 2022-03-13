لامبارد: علينا التماسك للنجاة من الهبوط

قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون، إنه يجب على لاعبيه التحلي بالإيجابية والتماسك والشعور بالثقة في إمكانية العودة إلى طريق الانتصارات، وذلك عقب خسارة جديدة أمام وولفرهامبتون واندرارز في غوديسون بارك يوم الأحد.

وكان إيفرتون الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكنه تأخر بهدف كونور كودي بضربة رأس في وقت مبكر من الشوط الثاني، ولم ينجح بعد ذلك في صناعة الفرص الخطيرة أمام دفاع منافسه القوي.

مادة اعلانية

ولم يحصد إيفرتون سوى ثلاث نقاط في آخر ست مباريات بالدوري منذ تعيين لامبارد، وهو ثاني أسوأ سجل في هذه الفترة بعد نوريتش سيتي المتذيل الذي حصد نقطة وحيدة، وبات الفريق يتقدم على منطقة الهبوط بفارق الأهداف.

وأبلغ لامبارد (بي.بي.سي سبورت) "أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول. دائما ما يلعب وولفرهامبتون بخطوط متقاربة، إنه لا يسجل كثيرا لكنه لا يستقبل الكثير. إنه فريق منظم جدا".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد لكننا كان فقط ينقصنا الهدف. صنعنا بعض الفرص لكنها لم تذهب في مصلحتنا. الهدف كان نقطة تحول كبيرة، لأنه تسبب في شعورنا بالمزيد من التوتر".

ولا يزال إيفرتون يملك ثلاث مباريات مؤجلة، مقارنة بواتفورد الذي يأتي في بداية منطقة الهبوط، وكذلك ليدز يونايتد صاحب المركز 16 وبرنتفورد صاحب المركز 15، وستكون البداية ضد نيوكاسل يونايتد يوم الخميس المقبل.