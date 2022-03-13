ليفركوزن يسقط أمام كولن.. وإصابة فيرتز

سقط باير ليفركوزن في معقله أمام جاره كولن للمرة الأولى منذ عام 2015 بخسارته صفر-1 يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

كانت الفرصة قائمة أمام ليفركوزن لكي يعزز مركزه الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، إلا أن فريق المدرب السويسري غيراردو زيواني فشل في تخطي عقبة كولن ومني بهزيمته السابعة للموسم بعدما عجز عن تعويض الهدف الذي تلقاه في الدقيقة 67 عبر البديل كينغلسي تشيندلر.

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وتجمد رصيد ليفركوزن، القادم من هزيمة أمام مضيفه نابولي الإيطالي 2-3 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، عند 45 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة فقط أمام كل من فرايبورغ، الفائز السبت على فولفسبورغ 3-2، وهوفنهايم، المتعادل مع بايرن، وخمس خلف بوروسيا دورتموند الذي سيكون أمام فرصة الابتعاد في حال فوزه لاحقاً على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.

ورفع كولن بفوزه العاشر للموسم والأول في ملعب ليفركوزن منذ 7 نوفمبر 2015 (2-1) رصيده الى 39 نقطة في المركز السابع وبقي في قلب الصراع على المقاعد الأوروبية.

وكانت الخسارة مزدوجة لأصحاب الأرض الذين يفتقدون أصلاً هدافهم التشيكي باتريك شيك لتمزق في ربلة الساق، إذ فقدوا جهود نجمهم الدولي الشاب فلوريان فيرتز في الشوط الأول بعد تعرض ابن الـ18 عاماً لالتواء في الركبة اليسرى.

وتشكل إصابة فيرتز ضربة لليفركوزن لاسيما في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه هذا الموسم بتحقيقه 10 تمريرات حاسمة مع سبعة أهداف.

وكشف ليفركوزن أنه نقل اللاعب الى المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 27 من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل بشأن الشاب الذي خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الألماني، وكان من المفترض التواجد معه في مباراتيه الوديتين مع إسرائيل في 26 الحالي ومع هولندا بعدها بأربعة أيام. ويلعب لاحقاً أينتراخت فرانكفورت مع بوخوم، وغرويتر فورث مع لايبزيغ.