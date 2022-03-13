وست هام يهزم أستون فيلا.. ويارمولينكو يبكي بسبب بلاده

سجل الجناح الأوكراني أندريه يارمولنكو ولاعب الوسط الإسباني بابلو فورنالس هدفا في كل شوط، ليفوز وست هام يونايتد 2-1 على أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وأنهى الفوز سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لفريق المدرب ستيفن جيرارد في الدوري الممتاز.

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وحصل يارمولنكو على إجازة من وست هام عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الشهر الماضي، ثم عانى من المرض وغاب عن خسارة وست هام 1-صفر أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وجثا اللاعب على ركبتيه ورفع ذراعيه إلى السماء وسط أجواء مفعمة بالمشاعر بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 70، حيث تلقى تمريرة سعيد بن رحمة وسدد كرة قوية داخل الشباك بعدما شارك بدلا من المصاب ميخائيل أنطونيو.

وبعد 12 دقيقة، أضاف وست هام الهدف الثاني حيث أرسل بن رحمة تمريرة متقنة حولها فورنالس إلى هدفه الخامس بالدوري هذا الموسم. وقلص أستون فيلا الفارق بواسطة جاكوب رامسي في الدقيقة الأخيرة.

وتقدم وست هام إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما بقي أستون فيلا تاسعا وله 36 نقطة.