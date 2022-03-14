أياكس أمستردام يعتمد على "مصنع مواهبه" في دوري الأبطال

يعوّل أياكس أمستردام الهولندي على خزان لا ينضب من المواهب الشابة، على غرار أنتوني راين غرافنبرخ إدسون ألفاريس ونصير مزراوي لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء بعد تعادلهما ذهاباً 2-2 في لشبونة.

يتعيّن على تشكيلة المدرب إريك تن هاغ الفوز على أرضها لضمان التأهل أو العبور بشوطين إضافيين بحال التعادل، وهي مهمة تبدو منطقية في ظل تواجد مهاجمها العاجي سيباستيان هالر صاحب 11 هدفاً حتى الآن وضعته في وصافة ترتيب الهدافين وراء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

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يحلم فريق العاصمة الهولندية، المتوج أربع مرات في البطولة القارية ثلاث منها في السبعينيات، بمشوار مماثل لنسخة 2019. بلغ نصف النهائي بعد إقصائه العملاقين ريال مدريد الإسباني في ثمن النهائي ثم يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يسقط بشق النفس أمام توتنهام الإنجليزي.

في تلك الحقبة، ضمت تشكيلته وجوهاً شابة لامعة، على غرار فرنكي دي يونغ، ماتيس دي ليخت ودوني فان دي بيك. لكن قبل تحقيقهم أي انجاز قاري مع أياكس، تركوا النادي بصفقات خيالية متجهين صوب برشلونة الإسباني، يوفنتوس ومانشستر يونايتد الإنجليزي توالياً.

ينوي أفراد التشكيلة الحالية السير على خطى لاعبين تدرجوا في أكاديمية "دي توكومست" قبل الارتقاء إلى الفريق الأول الأحمر والأبيض. لكن امتلاك أحد أفضل مراكز التكوين في أوروبا وحصد الألقاب لدى الفئات العمرية يُعدّ سلاحاً بحدّين للفريق الهولندي.

شرح الرئيس التنفيذي للنادي وعملاق الحراسة السابق في صفوفه إدوين فان در سار الشهر الماضي لوكالة فرانس برس "لا نستفيد من عقود البث التلفزيوني على غرار الأندية في البطولات الكبرى. يرتكز نموذجنا الاقتصادي على التكوين والمشاركة المنتظمة في دوري الأبطال".

ويتألق فان در سار في ثوبه الإداري، على غرار انجازاته عندما كان حارساً دولياً أو في صفوف أياكس ومانشستر يونايتد.

يبدو الوضع المالي جيداً لأياكس على الصعيد المحلي، فيسيطر على الدوري المحلي "إيريديفيزييه" حيث يبحث كل من أيندهوفن وفينورد روتردام عن تجديد تشكيلتيهما.

"لكن انجازات أياكس دورية. هذه قصة قديمة"، بحسب ما كتب أخيراً المهاجم السابق للفريق دنيس برغكامب على صفحات مجلة "فوتبول انترناسيونال".

يستعد الفريق للافتراق عن الظهير المغربي نصير مزراوي، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ 24 عاماً في يونيو المقبل، ليكون أمضى 12 عاماً في صفوفه. بعد أن يصبح اللاعب حراً، سينتقل إلى برشلونة الإسباني بحسب تقارير محلية.

بعمر التاسعة عشرة، يُطارَد لاعب الوسط الفارع الطول راين غرافنبرخ من قبل أندية أوروبية عريقة على غرار بايرن ميونيخ ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، بحسب وسائل إعلام محلية قالت إن أياكس حدّد مبلغ 35 مليون يورو للتخلي عن ابن النادي.

وقد يغري الرحيل الدولي البرازيلي الجديد أنتوني (22 عاماً) بعد سنتين على حضور الجناح الأيمن ضمن خطة 4-3-3 التقليدية. اللاعب الناشئ في صفوف ساو باولو قبل قدومه مقابل 16 مليون يورو، لا يعارض البقاء موسماً إضافياً في الدوري الهولندي.

ويمكن للمدافع المكسيكي إدسون الفاريس، القادم إلى أياكس قبل ثلاث سنوات، أن يترك السفينة، على غرار المهاجم العاجي سيباستيان هالر. انتقالات قد تنعش خزينة النادي الذي سيبحث، كالعادة، عن إعادة بناء تشكيلته للمواسم المقبلة.