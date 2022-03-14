تورينو يتعادل مع إنتر ويقدم خدمة لميلان

سجل ألكسيس سانشيز هدفا في الوقت بدل الضائع، ليمنح إنتر ميلان حامل اللقب التعادل 1-1 في ضيافة تورينو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وفي صراع متقلب على اللقب، تأخر إنتر بهدف في تورينو عن طريق المدافع البرازيلي بريمر بعد مرور 12 دقيقة من البداية.

مادة اعلانية

وأهدر إنتر عددا من الفرص في الشوط الثاني، أخطرها بضربة رأس من المهاجم إيدن جيكو من مدى قريب، وبدا أن حامل اللقب سيتعثر. لكن البديل سانشيز انتزع نقطة التعادل الثمينة بعدما وضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بفارق أربع نقاط عن غريمه وجاره ميلان المتصدر الذي خاض 29 مباراة. وبقي تورينو بالمركز 11. ويأتي نابولي ثانيا وله 60 نقطة.