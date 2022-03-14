تورينو يتعادل مع إنتر ويقدم خدمة لميلان

سجل ألكسيس سانشيز هدفا في الوقت بدل الضائع، ليمنح إنتر ميلان حامل اللقب التعادل 1-1 في ضيافة تورينو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.
وفي صراع متقلب على اللقب، تأخر إنتر بهدف في تورينو عن طريق المدافع البرازيلي بريمر بعد مرور 12 دقيقة من البداية.
وأهدر إنتر عددا من الفرص في الشوط الثاني، أخطرها بضربة رأس من المهاجم إيدن جيكو من مدى قريب، وبدا أن حامل اللقب سيتعثر. لكن البديل سانشيز انتزع نقطة التعادل الثمينة بعدما وضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بفارق أربع نقاط عن غريمه وجاره ميلان المتصدر الذي خاض 29 مباراة. وبقي تورينو بالمركز 11. ويأتي نابولي ثانيا وله 60 نقطة.
-
ليفربول يخسر أمام إنتر ويتأهلصعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر - 1 مساء الثلاثاء في إياب دور ... رياضة عالمية
-
إنزاغي: هدف مبكر سيكون حاسماً لآمال إنترقال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إن فريقه يجب أن يسجل مبكرا لو أراد الحفاظ على آماله بعبور ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة ... رياضة عالمية
-
بايرن يسعى لفرض اسمه أمام سالزبورغ.. وليفربول لتأكيد تفوقه على إنتريملك بايرن ميونخ الألماني فرصة لتحسين نتائجه المتقلّبة في الآونة الأخيرة، عندما يستقبل سالزبورغ النمساوي يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال ... رياضة عالمية