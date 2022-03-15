أرتيتا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا

قلل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال من تألق فريقه مؤخرا وكال المديح لليفربول، قائلا إن فريقه بحاجة ليكون في أفضل حالاته لمواجهة فريق يسيطر على كافة جوانب المباراة عندما يلتقي الفريقان في استاد الإمارات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وفاز أرسنال في آخر خمس مباريات بالدوري وعاد للمربع الذهبي عقب انتصاره على ضيفه ليستر سيتي يوم الأحد الماضي ليتقدم بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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وسيتطلع ليفربول، الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا العام، بقيادة مدربه يورغن كلوب إلى تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة بفوزه في أرسنال.

وقال أرتيتا للصحافيين يوم الثلاثاء: يمكن القول إننا سنواجه أفضل فريق في إنجلترا ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز عليه. سنواجه فريقا يهيمن على كافة جوانب المباراة، لذلك عندما يحدث ذلك يجب أن تكون في أفضل حالاتك. الفضل يعود إلى يورجن والجهاز الفني والنادي أيضا على ما صنعه الفريق. إنهم لم يشكلوا فريقا يمكنه المنافسة وتحقيق النجاح، بل صنعوا تفاهما ثقافيا كبيرا لما عليه ليفربول اليوم. الاستاد والأجواء التي يصنعوها، والدعم والمستوى وكيفية التواصل. هناك الكثير من الأشياء وليس فقط الأفراد أو اللاعبين الذين تعاقدوا معهم والخطة التي اتبعها الفريق للوصول إلى هذا المستوى. إنها خطة كاملة أقدرها حقا.

وقال المدرب الإسباني إن أرسنال يجب أن يتطور كثيرا قبل المنافسة على لقب الدوري مع الأندية الكبرى، لكن الفريق يقدم أفضل أداء منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2019.

وأضاف: أعتقد مع مستوى التماسك والاتساق خلال المباريات يمكنني القول نعم. الوجود في هذا المركز، ما يشجعني للنظر إلى أعلى الجدول والتطلع للأمام. ليس بدء النظر في المرآة. نلعب بشكل أفضل. لدينا فهم أفضل لما نريد. نمتلك الثقة والإيمان وفهم بعضنا البعض. كل شيء يعمل بشكل أفضل وأسرع.