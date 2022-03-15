باريس يعرض نيمار على برشلونة

كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض لاعبه البرازيلي نيمار على ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وبحسب تقرير شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان عرض نيمار على العديد من الأندية، من ضمنهم برشلونة، لكن جهود النادي الكاتالوني تنصب على التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند.

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وأضاف التقرير: خاض نيمار 10 مباريات متتالية دون أن يسجل أي هدف في دوري أبطال أوروبا، وأحرز 5 أهداف خلال 14 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، في حين غاب عن 100 مباراة لباريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وتوقعت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن تنتهي مسيرة النجم البرازيلي مع نادي العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل، رغم أن عقده ينتهي في 2025.

وكان نيمار "30 عاما" غادر برشلونة الإسباني صيف 2017 بهدف قيادة مشروع رياضي جديد، وكان قريبا من العودة إلى فريقه السابق في الانتقالات الصيفية الماضية حسب التقارير.