بعد تأجيل مباراة أوكرانيا.. أسكتلندا تواجه بولندا ودياً

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين إن اسكتلندا ستخوض مباراة ودية أمام بولندا يوم 24 مارس بدلا من اللقاء المؤجل مع أوكرانيا في ملحق تصفيات كأس العالم.

وطلب الاتحاد الأوكراني للعبة من الفيفا الأسبوع الماضي تأجيل المواجهة ضد اسكتلندا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ووافق الاتحاد الدولي على الطلب ليغير الموعد إلى يونيو .

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وسيلعب الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو مع النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا منافستها بولندا يوم 24 هذا الشهر في الملحق لكنها تعرضت للإيقاف من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) لتتأهل بولندا بشكل مباشر لنهائي الملحق. وستواجه السويد أو جمهورية التشيك على مقعد بكأس العالم. ولسد الفراغ ستلتقي اسكتلندا وبولندا وديا في نفس اليوم.