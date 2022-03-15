تشيلسي يطالب بخوض مباراة ميدلزبره بدون جماهير

طالب نادي تشيلسي بخوض مباراته أمام ميدلزبره في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بدون حضور جماهيري، وذلك عقب منع النادي من بيع التذاكر لتلك المباراة من جانب الحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تشيلسي، مارس ضغوطا عدة على الحكومة من أجل تخفيف القيود على النادي بعد العقوبات التي تعرض لها مالك النادي رومان أبراموفيتش الذي جرت معاقبته من الحكومة البريطانية.

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وبموجب العقوبات الموقعة من الحكومة البريطانية، فإن الملياردير الروسي الإسرائيلي أبراموفيتش لا يمكنه جني أي مكاسب مالية في بريطانيا.

وبعد فشل المحادثات مع الحكومة بشأن التخفيف من قيود بيع التذاكر، شكك النادي اللندني في النزاهة الرياضية وذلك في حال تم منع جماهيره من حضور مباراة ميدلزبره في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر تشيلسي في بيان له: يؤسفنا الإعلان عدم إمكانية بيع تذاكر لمباراة يوم السبت في كأس الاتحاد أمام ميدلزبره.

وأضاف البيان : رغم دخولنا في مناقشات مطولة مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية، لكن الموعد النهائي لشراء التذاكر قد انقضى بدون إدخال أي تعديلات مناسبة على رخصة الحكومة والتي كانت ستسمح بتخصيص تذاكر لحضور جماهير تشيلسي.

وتابع: من المهم للبطولة أن تقام المباراة أمام ميدلزبره، لكننا نطالب مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي بإقامة المباراة بدون جماهير لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي:لدينا علم بطلب تشيلسي خوض المباراة أمام ميدلزبره في دور الثمانية من بطولة الكأس بدون حضور جماهير، وسيتم مناقشة الأمر في اجتماع يقام يوم الأربعاء.