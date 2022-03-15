سبب غريب يجبر لاعبات ألمانيا على الاعتزال

قالت سيلكه سينيغ نائبة الرئيس الجديد للاتحاد الألماني لكرة القدم إن عددا مثيرا للقلق من اللاعبات في ألمانيا يتركن كرة القدم في سن مبكرة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على المنافسات على أعلى مستوى.

وقالت سينيغ في تصريحات لصحيفة "فرانكفورت راندشو" نشرتها في عددها الصادر يوم الثلاثاء :لن نتمكن من إقامة مباريات، أو دعم المنافسات على أعلى مستوى إذا استمر تراجع عدد اللاعبات في كرة القدم.

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وأضافت أن التراجع الأكبر في العدد يأتي مع وصول اللاعبات إلى سن البلوغ وظهور اهتمامات أخرى لديهن غير كرة القدم.

وأوضحت أن مراهقات أخبروها بأن خوض مباريات صباح يوم الأحد لا يتناسب مع الخروج مع الأصدقاء في الليلة السابقة.

وأضافت سينيغ : علينا الاستماع بشكل أكبر للأسباب الجذرية لهذه المشكلات.

وأشارت سينيغ، وهي أستاذة في التربية الرياضية وكانت تلعب كرة القدم في الصغر، إلى أنه أصبح من الأسهل بشكل عام للنساء الدخول في رياضات يهيمن عليها الذكور، مثل الملاكمة وكرة القدم.

وأضافت أنه يجب على الحضانات والمدارس مساعدة الفتيات المنتميات لعائلات قادمة إلى ألمانيا من دول بها مجتمعات ذكورية، لأنه: إذا استمتعت الفتيات بكرة القدم هنا في الحضانات والمدارس، يمكن أن يقنعن الآباء برغبتهن في لعب كرة القدم في الأندية.