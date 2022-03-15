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سيتي يتعرض لتعثر مفاجئ على ملعب كرستال بالاس

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سيتي يتعرض لتعثر مفاجئ على ملعب كرستال بالاس

لندن - فرانس برس

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أسدى كريستال بالاس خدمة الى ليفربول بعدما أجبر ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر على الاكتفاء بالتعادل السلبي يوم الاثنين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا اللقاء وظهره نحو الحائط لأن الخسارة كانت ستمنح ليفربول فرصة اللحاق به الى الصدارة في حال فوزه يوم الأربعاء على مضيفه المتألق مؤخراً أرسنال في مباراة شاقة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين.

لكن رغم خيبة التعادل، ضمن حامل اللقب البقاء أقله في الصدارة بعد مباراة صعبة ضد مضيف لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة في مبارياته التسع الأخيرة ضمن جميع المسابقات.

وفشل الـ"سيتيزينس" في الثأر من الفريق اللندني الذي أسقطهم في معقلهم ذهاباً 2-صفر حين أضطر فريق غوارديولا الى خوض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين نتيجة طرد الإسباني أيميريك لابورت.

ويتفرغ سيتي الآن لمسابقة الكأس حيث يحل الأحد ضيفاً على ساوثهامبتون في الدور ربع النهائي، قبل أن يعود في الثاني من أبريل الى الدوري لمواجهة بيرنلي ومن بعده ليفربول في "استاد الاتحاد" في موقعة ستكون شبه حاسمة لتحديد هوية البطل.

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