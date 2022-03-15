فرانكفورت يفسخ عقد رعاية مع شركة روسية

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء فسخ عقد الرعاية مع شركة "كاسبرسكي" الروسية لأمن الحواسيب، بشكل فوري.
وذكر النادي أنه تحرك بناء على تحذير من المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (بي.إس.آي)، والذي أفاد بأنه لم يعد من المفترض استخدام برنامج كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات في تقليل خطر الهجمات الالكترونية من روسيا.
وأضاف المكتب أن تهديدات روسيا ضد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى زيادة مخاطر مثل هذه الهجمات.
وقال أكسيل هيلمان الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت في بيان :دائما ما أكدنا أننا نبني استمرار شراكتنا مع كاسبرسكي على الحقائق والمواقف وليس على أساس الجنسيات.
وأضاف :تحذير المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات يشكل تغيرا حاسما في الوضع وبالتالي شكل تغيرا في ثقتنا في قدرة منتجات كاسبرسكي وخدماتها على تقديم الحماية.
وتابع :أبلغنا إدارة كاسبرسكي بأننا نفسخ عقد الرعاية بشكل فوري.
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