قائد روسيا يوضح حقيقة استبعاده من المنتخب بسبب الحرب

نفى أرتيم دزيوبا، أحد أبرز الهدافين في تاريخ روسيا، يوم الثلاثاء أنه طلب من مدرب الفريق عدم اختياره للمنتخب الوطني لكرة القدم بسبب الصراع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "سبورت اكسبريس" عن دزيوبا قوله: لم أرفض الانضمام إلى المنتخب الروسي بسبب قضايا سياسية. الأمر يتعلق بظروف عائلية، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل. يبدو لي أنه كان هناك سوء فهم، أساء المدرب فاليري كاربين فهمي، أو أن تصريحاته قد أسيء فهمها.

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وكان كاربين قال في مقابلة إنه تحدث إلى مهاجم زينيت سان بطرسبرغ البالغ عمره "33 عاما" مطلع الأسبوع الجاري بشأن اختياره لمعسكر تدريبي في موسكو.

وقرر الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) تعليق مشاركة روسيا في المنافسات الدولية بسبب غزو أوكرانيا وتم طردها من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر هذا العام.



وقال كاربين: أكد لي أنه يريد حقا اللعب للمنتخب الوطني. ولكن في الوقت الراهن وبسبب الوضع الصعب في أوكرانيا حيث لديه العديد من الأقارب هناك اعتذر اللاعب لأسباب عائلية.



ونشرت المقابلة على موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم.



وبعد استدعائه في اللحظة الأخيرة لتشكيلة روسيا في كأس العالم 2018 على أرضها أصبح دزيوبا شخصية بارزة في الفريق وقاده بشكل مفاجئ لدور الثمانية وارتدى شارة القيادة من وقتها وعادل رقم ألكسندر كيرجاكوف القياسي باعتباره الهدف التاريخي للبلاد.



ومنذ تعيين كاربين مدربا في يوليو الماضي سقط جيوبا من حساباته إلى حد كبير.



وفاز دزيوبا بثلاثة ألقاب للدوري الروسي الممتاز ولم يكن بعيدا عن الجدل في السابق حيث تم إيقافه مؤقتا عن المشاركة مع المنتخب الوطني في أواخر 2020 لحمايته من الدعاية السلبية بعد تسريب مقطع فيديو خاص وحميم له على الإنترنت.



وفي أوائل مارس رد غاضبا على "إنستغرام" على لاعبي كرة قدم من أوكرانيا انتقدوه مع لاعبين آخرين من روسيا بسبب التزامهم الصمت بشأن الأحداث في أوكرانيا.