قائد مايوركا يتهم الحكام بمساعدة ريال مدريد

اتهم أنطونيو رايلو، قائد فريق ريال مايوركا الحكام الإسبان بمساعدة ريال مدريد في المباريات، وأكد أن ارتداء القميص الأبيض يجعل هناك معيارا مختلفا للقرارات التحكيمية.

وجاء تصريح رايلو بعد خسارة فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل أمام متصدر ترتيب الدوري الإسباني، يوم الاثنين، وشهدت المباراة تدخل قائد مايوركا بقوة على البرازيلي رودريغو الذي غادر الملعب مصابا، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء إلى رايلو.

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وعلق أنطونيو رايلو على تدخله ضد لاعب ريال مدريد، قائلا في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: لم يكن هناك أي خطأ، لأنني لمست الكرة أولا وبعد ذلك ركلني رودريغو، لكنه يرتدي القميص الأبيض وهو يمنحك معيارا مختلفا في القرارات التحكيمية.

ورد الشاب البرازيلي رودريغو، يوم الأربعاء، على تصريحات لاعب مايوركا، بنشر صورتين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى تظهر حالة قدمه، والثانية قوة تدخل أنطونيو رايلو.