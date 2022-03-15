قائد مايوركا يتهم الحكام بمساعدة ريال مدريد

اتهم أنطونيو رايلو، قائد فريق ريال مايوركا الحكام الإسبان بمساعدة ريال مدريد في المباريات، وأكد أن ارتداء القميص الأبيض يجعل هناك معيارا مختلفا للقرارات التحكيمية.
وجاء تصريح رايلو بعد خسارة فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل أمام متصدر ترتيب الدوري الإسباني، يوم الاثنين، وشهدت المباراة تدخل قائد مايوركا بقوة على البرازيلي رودريغو الذي غادر الملعب مصابا، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء إلى رايلو.
وعلق أنطونيو رايلو على تدخله ضد لاعب ريال مدريد، قائلا في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: لم يكن هناك أي خطأ، لأنني لمست الكرة أولا وبعد ذلك ركلني رودريغو، لكنه يرتدي القميص الأبيض وهو يمنحك معيارا مختلفا في القرارات التحكيمية.
ورد الشاب البرازيلي رودريغو، يوم الأربعاء، على تصريحات لاعب مايوركا، بنشر صورتين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى تظهر حالة قدمه، والثانية قوة تدخل أنطونيو رايلو.
-
ريال مدريد يستعد لبرشلونة بثلاثية مايوركاقبل ريال مدريد هدية جاره رايو فايكانو وابتعد 10 نقاط في الصدارة قبل الكلاسيكو المرتقب أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياغو ... رياضة عالمية
-
فايكانو يسدي خدمة لريال مدريد بفرضه التعادل على إشبيليةأسدى رايو فايكانو خدمة كبيرة لريال مدريد المتصدر بإجباره ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بتعادل ثانٍ توالياً، وهذه المرة 1-1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة ... رياضة
-
دوناروما: تلقينا ضربة قوية من ريال مدريدخرج حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما عن صمته الجمعة بعد حملة الانتقادات التي طالته على خلفية خطأ ارتكبه ضد ريال مدريد الإسباني في إياب ... رياضة عالمية