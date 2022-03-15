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مايوركا يصدر بياناً بشأن فينيسيوس

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فينيسيوس ريال مدريد مايوركا
فينيسيوس خلال مباراة مايوركا وريال مدريد

مايوركا يصدر بياناً بشأن فينيسيوس

العربية. نت

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أدان ريال مايوركا التصرفات العنصرية لجماهيره ضد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأصدر مايوركا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: يدين النادي بشدة أي موقف أو مظاهر عنصرية مثل تلك التي حدثت، يوم الاثنين، في ملعبنا.

وكشفت التقارير الصحافية الإسبانية، أن النجم البرازيلي الشاب تعرض لإهانات عنصرية في المباراة التي كسبها ريال مدريد بثلاثية دون مقابل، وسجل فيها فينيسيوس الهدف الأول لنادي العاصمة الإسبانية.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن فينيسيوس تلقى إهانات عنصرية مختلفة من مشجعي مايوركا، وتم التقاط الشتائم بواسطة الكاميرات والميكروفونات، ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها لاعب ريال مدريد ضحية للعنصرية من قبل المشجعين، حيث حدث ذلك أيضا في "كامب نو" ملعب برشلونة.

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